Passagiere flüchten über Rollfeld : Betrieb am Flughafen Mallorca mit inszeniertem Notfall lahmgelegt

Eine Maschine einer marokkanischen Fluggesellschaft legte auf Mallorca eine Zwischenlandung ein. Foto: Andreas Arnold/dpa

Palma Mit einem medizinischen Notfall an Bord eines Flugzeugs haben Passagiere eine Notlandung auf Mallorca erzwungen. Nach der Landung stürmen mehrere von ihnen aufs Rollfeld und legen so den Flughafen für Stunden lahm. Die Behörden haben einen bösen Verdacht.

Es erinnert fast schon an einen Thriller, was sich am Freitagabend auf dem Flughafen von Palma de Mallorca ereignet hat: Gegen 19 Uhr erreicht den Tower des internationalen Airports der Notruf einer Maschine der marokkanischen Billigfluggesellschafts Air Arabia Maroc. Einem 32 Jahre alten Passagier an Bord mit Diabetes gehe es so schlecht, dass er dringend medizinische Hilfe benötige. Das Flugzeug, das eigentlich auf dem Weg von Casablanca nach Istanbul ist, erhält die Erlaubnis, auf der nördlichen Landebahn aufzusetzen.

Kurz nachdem die Maschine an einem Stellplatz abseits des Flughafegebäudes gestoppt hat, wird eine mobile Treppe an das Flugzeug geschoben. Ein Rettungswagen eilt zum Flieger, Sanitäter gehen an Bord, um den angeblichen Diabetes-Patienten zu untersuchen. Die Polizei ist zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort.

Crew wird förmlich überrumpelt

Was nun passiert, kommt für Rettungskräfte und Crew völlig überraschend: Denn plötzlich stürmen mehrere Passagiere zum Ausgang des Fliegers. "Geht zurück, lasst uns unsere Arbeit machen", sollen die Saniäter den Passagieren zurufen, berichtet die „Mallorca Zeitung“.

Die Situation soll sich wohl zunächst etwas beruhigen. Hinzu gekommene Polizisten nehmen schließlich die Personalien des angeblich Erkrankten auf, bevor dieser ins Krankenhaus Son Llàtzer in Palma gebracht wird. Auch die Beamten rücken wieder ab. Das Flugzeug samt noch immer installierter Treppe bleiben anscheinend ohne Aufsicht der Polizei oder Sicherheitskräfte zurück. Dies nutzen schließlich 21 Passagiere und verlassen ohne Erlaubnis die Maschine, bestätigt später die Policía Nacional.

Flughafen Mallorca wird stundenlang gesperrt

Die Piloten informieren sofort die Behörden, die Alarm auslösen: Gegen 20.20 Uhr wird der gesamte Flugbetrieb am Flughafen von Mallorca eingestellt, schließlich sollen die 21 Passagiere auf dem Flughafengelände frei herumlaufen. Bis kurz vor Mitternacht geht nichts mehr - 27 Landungen und 20 Starts sind von der Vollsperrung beroffen.

Ankommende Maschinen müssen nach Barcelona, Ibiza, Menorca, Madrid und Valencia umgeleitet werden. Auch zwei Flieger aus Berlin, die wegen einer fehlerhaften Feuermeldung am Flughafen Berlin Brandenburg bereits mit mehreren Stunden Verspätung gestartet waren, dürfen nicht Mallorca anfliegen und werden nach Valencia und Ibiza umgeleitet.

In den sozialen Medien macht die Meldung von dem geschlossenen Airport schnell die Runde. Die ersten User spekulieren auf einen Terroralarm am Flughafen Mallorca. Doch noch im Laufe des Abends gibt es die Mitteilung, dass es sich bei den getürmten Passagieren wohl um Migranten handeln könnte, die illegal nach Spanien einreisen wollten.

Angeblichen Patienten geht es plötzlich wieder besser

Dieser Verdacht erhärtet sich auch, als es dem angeblich erkrankten Passagier kurz nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus plötzlich wieder besser geht. Auch bei der Untersuchung des Mannes können die Ärzte offenbar kein akutes körperliches Leiden feststellen. Verlassen kann der Mann das Krankenhaus jedoch nicht: Denn die alarmierte Polizei nimmt ihn wegen des Verdachts auf Begünstigung illegaler Einwanderung und des Verstoßes gegen das spanische Ausländergesetz noch im Hospital fest. Sein Begleiter indes geht den Beamten durch Netz. Er kann unbemerkt entkommen.

Laut einer Pressemitteilung der Polizei von Freitagnacht können weitere Polizisten währenddessen fünf der geflohenen Passagiere im an den Flughafen angrenzenden Gemeindegebiet von Marratxí aufgreifen. Bis Samstagmittag schaffen es die Beamten von Guardia Civil und Policía Nacional, zwölf der ausgestiegenen Personen festzunehmen. Wo die restlichen zwölf Passagiere untergetaucht sind, ist bisher unklar.

Notlandung auf Mallorca: „Bislang keine Beweise für geplanten Aktion“

Auch, ob die Aktion von langer Hand vorbereitet war, können die Behörden noch nicht sagen. "Wir haben bislang keine Beweise dafür, dass es sich um eine geplante Aktion gehandelt hat", teilte die Delegierte der Zentralregierung auf den Balearen, Aina Calvo, bei einer Pressekonferenz am Samstag mit. Aber: Ausschließen wolle sie das auch nicht.

"Mit den geflohenen Passagieren wird genauso verfahren wie mit den Migranten, die in Booten die Insel erreichen", zitiert die „Mallorca Zeitung“ am Samstagmittag einen Sprecher der Policía Nacional.

Die Maschine von Air Arabia Maroc konnte in den frühen Morgendstunden am Samstag gegen 2.20 Uhr übrigens ihren Flug nach Istanbul fortsetzen - jedoch mit insgesamt 24 Personen weniger an Bord. Neben den 21 Geflohnenen und den zwei Männern aus dem Krankenhaus hatte ein weiterer Passagier sich nach dem Chaos im Flugzeug mit der Guardia Civil angelegt. Er soll einen Polizisten geschlagen haben und wurde festgenommen, berichten mallorquinischen Lokalmedien.

Verschärfte Sicherheitsprotokolle für Flughafen Mallorca?

Inwieweit die Ereignisse Folgen für die Sicherheitsprotokolle am Flughafen haben werden, bleibt abzuwarten. „Der Vorfall von gestern darf sich nicht wiederholen", gab zumindest die balearische Ministerpräsidentin, Francina Armengol, am Samstag zu Protokoll. "Es ist notwendig, dass alle Behörden ihre Notfallprotokolle überarbeiten, um solche Geschehnisse zu verhindern."