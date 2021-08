Vorfall im Kreis Düren : Betrunkener gibt sich als Polizist aus und greift Frau an

Betrunkener gibt sich als Polizist aus und greift Frau an

Ein betrunkener Mann hat sich im Kreis Düren als Polizist ausgegeben und einen Autofahrer aufgefordert, aus dem Auto auszusteigen. Als dieser jedoch weiter fuhr, verfolgte der Betrunkene ihn.

Ein betrunkener 44-Jähriger hat sich in Aldenhoven im Kreis Düren als Beamter ausgegeben, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Die Nacht endete für ihn in einer Zelle der Polizeiwache, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.