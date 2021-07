In Thüringen : Betrunkener marschiert im Kittel und mit Kanüle im Arm aus Klinik

In Thüringen

Hildburghausen Ein stark betrunkener 56-Jähriger ist mit weißem Kittel, verbundener Armbeuge und Kanüle im Arm aus dem Krankenhaus marschiert und hat damit ein zweites Mal an einem Tag die Polizei auf den Plan gerufen.

Der Mann war am Dienstagnachmittag zunächst mit 3,35 Promille im Blut mit dem Fahrrad im thüringischen Hildburghausen unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei prallte er fast gegen einen anderen Radfahrer, krachte gegen einen Außenspiegel und verletzte sich beim folgenden Sturz an Armen, Beinen und Kopf. Er wurde zur Blutentnahme und weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.