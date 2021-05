Kriminalität : Bewährungsstrafen nach geklauten Abitur-Prüfungsaufgaben

Ein Justizbeamter an der Eingangstür zum Gerichtssaal. Foto: Nicolas Armer/dpa

Bamberg Mit dieser Tragweite hätten sie nicht gerechnet: Drei Schüler klauen aus dem Tresor eines Bamberger Gymnasiums Abi-Aufgaben. Nun ist das Urteil gefallen.

Zwei der Beschuldigten waren im Mai 2020 vor ihren Abi-Prüfungen in das Büro des Direktors eingedrungen, hatten den Tresor aufgebrochen und Aufgaben in den Fächern Deutsch, Englisch und Latein entnommen. Dafür bekamen die 19-Jährigen wegen Sachbeschädigung und Diebstahl eine Jugendstrafe von neun Monaten, ausgelegt auf zwei Jahre Bewährung. Zudem müssen sie an einem Projekt für gemeinnützige Tätigkeiten teilnehmen.