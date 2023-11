Milower Land Bewaffnet und verschanzt: Mann hält Gemeinde in Atem

Schüsse aus einem Wohnhaus, ein bewaffneter Mann der sich darin verschanzt hat, eine Festnahme und ein Kind, das dem Jugendamt übergeben wird: Seit Freitagnachmittag hält ein Großeinsatz der Polizei eine Gemeinde in Brandenburg in Atem. Mehr als 24 Stunden dauerte der Einsatz am Samstagnachmittag schon an. Nach Angaben der Polizei hatte es einen Beschluss des Amtsgerichts gegeben, angeregt vom Jugendamt.