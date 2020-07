Flucht endet im Gebüsch : Bewaffneter von Oppenau ist gefasst

Oppenau Für die Ermittler endet eine tagelange Fahndung - für einen Ort im Schwarzwald ein Alptraum. Der Mann, der vier Polizisten entwaffnet hatte und geflohen war, ist gefasst. Spezialkräfte finden ihn sitzend in einem Gebüsch - vor sich vier Waffen.

Spezialkräfte finden ihn am frühen Freitagabend nach einem Hinweis von Zeugen in einem Gebüsch, dort sitzt er, vier Pistolen „sichtbar vor sich hingelegt“, wie Einsatzleiter Jürgen Rieger am Abend bei einer Pressekonferenz schildert. Der Mann hat ein Beil auf dem Schoß und einen Brief dabei. Bei der Festnahme wird er leicht verletzt, ebenso wie ein SEK-Beamter. Der genaue Ablauf müsse noch geklärt werden - ob sich der 31-Jährige „leicht gewehrt hat oder aktiven Widerstand geleistet hat“, sagt Rieger.