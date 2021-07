Florida : Biden besucht Unglücksstelle von Hauseinsturz - 18 Tote

Miami Seit Tagen steigt die Zahl der Toten, die aus den Trümmern des eingestürzten Wohnkomplexes geborgen werden. Kurz vor dem Besuch des US-Präsidenten melden die Behörden einen besonders niederschmetternden Fund.

Knapp eine Woche nach dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses im US-Bundesstaat Florida will Präsident Joe Biden den Unglücksort besuchen, an dem Einsatzkräfte weiter verzweifelt nach Verschütteten suchen.

Gemeinsam mit seiner Frau Jill will er in Surfside bei Miami den Rettern danken und Familien Beistand leisten, die weiter um das Leben ihrer Angehörigen bangen, wie das Weiße Haus mitteilte. Die Zahl der in den Trümmern geborgenen Todesopfer stieg zuletzt erneut an und liegt inzwischen bei 18 - darunter auch zwei Kinder, wie am Abend bekannt wurde. Fast 150 Menschen gelten noch als vermisst. Befürchtet wird daher, dass sich die Zahl der Toten noch deutlich erhöhen dürfte.