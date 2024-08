Klischee-Abgleich Bier, Wurst, Auto: So tickt Deutschland heute wirklich

„Die kleine Kneipe in unserer Straße - da, wo das Leben noch lebenswert ist“, textete vor bald 50 Jahren Michael Kunze für Peter Alexander. „Dort in der Kneipe in unserer Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist.“ Tja, diese Orte gibt es aber immer weniger. Seit einiger Zeit wird in Deutschland ein enormes Kneipensterben verzeichnet.