Synchronsprecher verstorben : ProSieben trauert um „Big Bang Theory“-Stimme

Berlin Der Fernsehsender ProSieben trauert um einen der deutschen Synchronsprecher aus der Serie „The Big Bang Theory“. Rajvinder Singh wirkte auch an Filmen wie „Matrix - Revolutions“ mit.

Das Team des Senders sei untröstlich angesichts der traurigen Nachricht des Todes von Rajvinder Singh, teilte Sprecher Christoph Körfer am Mittwoch auf Anfrage mit. Singh habe mit mit seiner besonderen Stimme die Figur von „Big-Bang-Legende“ Raj unverwechselbar gemacht. „Er hat damit wesentlich zum riesigen Erfolg der Sitcom in Deutschland beigetragen. Wir trauern mit seiner Familie, seinen Freunden und seinen Fans.“

Der indischstämmige Autor und Sprecher war am 16. Dezember nach kurzer Krankheit in Berlin gestorben, wie der Synchronregisseur Stefan Ludwig, ein Freund der Familie, am Dienstag mitteilte. Singh wurde 65 Jahre alt. Er sprach die Rolle des Dr. Rajesh „Raj“ Ramayan Koothrappali (Kunal Nayyar) in der ProSieben-Serie. Auch an Filmen wie „Matrix - Revolutions“ hat er mitgewirkt.