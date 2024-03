Neue Staffel ab 4. März „Big Brother“ holt die Normalos zurück in den Container

Die neue Staffel der Reality-Show „Big Brother“ soll an die Anfänge der Sendung vor fast 25 Jahren erinnern und setzt daher auf Kandidaten ohne große Erfahrung vor der Kamera. Vollzeit-Influencer ziehen nicht in den von der Außenwelt abgeschirmten Container, dafür aber ein Lackierer aus Wuppertal (Mateo), eine Einzelhandelskauffrau aus Koblenz (Gema), ein Entrümpler aus Essen (Christian) oder eine Krankenschwester aus der Schweiz (Ciara), wie die Streaming-Plattform Joyn am Freitag bekannt gab. Insgesamt seien aus 8000 Bewerbungen 17 neue Bewohnerinnen und Bewohner ausgewählt worden. Mit ihnen startet die Überwachungsshow am Montag, 4. März, in Köln.