Musik Billboard Awards: Taylor Swift räumt ab

Die Deutsche Kim Petras war in zwei der insgesamt 69 Kategorien nominiert, ging aber leer aus. Die im Rheinland geborene Petras unterlag mit ihrem Album „Feed the Beast“ in der Sparte Top Dance/Electronic Album Beyoncé mit „Renaissance“. Als Top-Zusammenarbeit musste sie sich mit dem britischen Sänger Sam Smith für „Unholy“ dem Sieger Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage („Creepin“) geschlagen gegeben.