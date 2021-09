Rücktrittsgesuch beim Papst : Spanischer Bischof gibt Amt wegen Liebe zu Erotik-Autorin auf

Der in Spanien für seine konservativen Ansichten bekannte Bischof soll sein Amt Medienberichten zufolge niedergelegt haben, weil er sich in eine Autorin satanisch-erotischer Bücher verliebt hat. Foto: dpa/-

Barcelona Ein spanischer Bischof, der in der Vergangenheit bereits durch extrem konservative Positionen aufgefallen ist, hat ein Rücktrittsgesuch beim Papst eingereicht. Grund dafür ist offenbar die Liebe zu einer Autorin satanisch-erotischer Bücher.

Ein in Spanien für seine konservativen Ansichten bekannter Bischof soll sein Amt Medienberichten zufolge niedergelegt haben, weil er sich in eine Autorin satanisch-erotischer Bücher verliebt hat. Papst Franziskus hatte bereits am 23. August das überraschende Rücktrittsgesuch von Xavier Novell Goma als Bischof von Solsona nordwestlich von der katalanischen Hauptstadt Barcelona akzeptiert. Novell war als Spezialist in Fragen der Teufelsaustreibung (Exorzismus) und wegen seines Widerstandes gegen Homosexualität, Sterbehilfe und Abtreibungen sowie als Befürworter der Unabhängigkeit Kataloniens bekannt geworden, wie spanische Medien nun berichteten.