Literatur Bisheriger Buchbestseller 2024: Heidenreichs „Altern“

„Altern“ sei so erfolgreich, der Abstand zu den anderen bisherigen Bestsellern des Jahres sei deutlich, hieß es am Montag von Media Control in Baden-Baden. Platz zwei bei den Hardcover-Halbjahressiegern erreicht das Caspar-David-Friedrich-Buch „Zauber der Stille“ von Florian Illies (Verlag S. Fischer), den dritten Rang nimmt der Carl-Mørck-Thriller „Verraten“ von Jussi Adler-Olsen ein (dtv Verlagsgesellschaft).