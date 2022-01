Prozess : Bistum unterliegt im Streit um Kündigung wegen Bürostuhl

Köln Aus der Bibel kennt man den Tanz um das Goldene Kalb. Im Bistum Köln stand jüngst ein viel profanerer Gegenstand im Zentrum des Interesses: ein Bürostuhl.

Der Richter hielt in seinem Urteil zwar fest, dass es eine „Pflichtverletzung“ sei, wenn man nicht abgesprochen Eigentum des Arbeitgebers nach Hause mitnehme. In der damaligen Situation im Jahr 2020 - in Deutschland war das Coronavirus noch nicht lange angekommen - habe das aber nicht ausgereicht, um eine außerordentliche Kündigung zu rechtfertigen. Das Erzbistum habe damals der Arbeit im Homeoffice Vorrang eingeräumt. Aber: Die dafür notwendige Ausstattung habe es so kurzfristig nicht zur Verfügung gestellt.