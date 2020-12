Neuer Rekordwert : BKA-Prognose: Dieses Jahr über 400 Geldautomaten gesprengt

Ein gesprengter Geldautomat in einer Bankfiliale in Bremen. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Berlin Mehrere Millionen Euro werden in Deutschland jährlich bei der Sprengung von Geldautomaten erbeutet - und seit sich die Niederlande verstärkt um Prävention bemühen, zählt das Bundeskriminalamt hierzulande deutlich mehr Fälle als zuvor.

Kriminelle haben in diesem Jahr deutlich mehr Geldautomaten gesprengt als 2019. „Für 2020 rechnen wir in Deutschland mit über 400 Taten“, sagte die Vizepräsidentin des Bundeskriminalamtes (BKA), Martina Link, der Deutschen Presse-Agentur.

Für die Zeit bis zum 16. Dezember berichtet die „Welt am Sonntag“ von 390 Sprengungen und beruft sich auf eine Umfrage unter den Landeskriminalämtern. Damit sei der bisherige Rekordwert aus dem Jahr 2018 bereits jetzt übertroffen worden. Laut der Zeitung kamen die Täter in 160 Fällen an das Bargeld, in 230 Fällen ging etwas schief. Spitzenreiter unter den Bundesländern ist 2020 demnach erneut Nordrhein-Westfalen. Bis zum 16. Dezember wurden dort 174 Automaten gesprengt. Auf den weiteren Plätzen folgen Niedersachsen (45), Baden-Württemberg (36) und Rheinland-Pfalz (34).