Amazon Prime : „Blade Runner“ wird als Streaming-Serie neu aufgelegt

Los Angeles Die Science-Fiction-Saga „Blade Runner“ soll als Streaming-Serie neu aufgelegt werden. Amazon Prime Video hat dafür auch den Regisseur des Original-Films an Bord geholt.

Die Science-Fiction-Saga „Blade Runner“ soll als Streaming-Serie neu aufgelegt werden. Amazon Prime Video gab Einzelheiten für die Mini-Serie mit dem Titel „Blade Runner 2099“ am Donnerstag bekannt. Der Original-Film „Blade Runner“ (1982) von Regisseur Ridley Scott zähle zu den „großartigsten und einflussreichsten Science-Fiction-Filmen aller Zeiten“, sagte Vernon Sanders, Vizepräsident von Amazon Studios, laut „Hollywood Reporter“ in einer Mitteilung. Ridley Scott (84) ist bei der Serie als ausführender Produzent an Bord, Silka Luisa („Shining Girls“) als Drehbuchautorin und Showrunnerin.