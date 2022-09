Vorfall in Blankenheim : Reul: Keine Anzeige nach Schuss aus Polizeiwaffe bei Schülerbesuch

Vorfall in Blankenheim : Schuss aus Polizeiwaffe bei Besuch von Grundschülern hat Nachspiel Drei Grundschulklassen haben am Dienstag eine Polizeidienststelle in Blankenheim besucht. Beim Zeigen einer Dienstwaffe hat sich unbeabsichtigt ein Schuss gelöst. Das hat nun ein Nachspiel.