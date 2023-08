„Blauer Mond“ „Supermond“ ist Ende August am Himmel zu sehen

In der Nacht vom 30. zum 31. August zeigt sich der Mond wie schon am ersten Augusttag dann erneut voll beleuchtet - dieses Mal übrigens im Sternbild Wassermann. Zudem wird er, wie schon am Monatsanfang, der Erde mit 357.181 Kilometern Entfernung sehr nahe kommen und somit am Himmel sehr groß erscheinen. Man spricht dabei auch vom „Supermond“. Die exakte Vollmondphase wird dann am 31. August um 3.36 Uhr morgens erreicht.