Ermittlungen in Rheinland-Pfalz : Bombenentschärfer sollen illegal Waffen besessen haben

Koblenz/Trier Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat die Ermittlungen gegen rheinland-pfälzische Bombenentschärfer ausgeweitet. Insgesamt wird gegen acht Männer im Alter zwischen 32 und 74 Jahren unter anderem aus Neuwied ermittelt.

Gegen sieben aktive Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes werde wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, teilte die Behörde am Freitag in Koblenz mit. Zunächst standen nur drei Aktive und ein ehemaliger Mitarbeiter in Verdacht. Die 53- bis 74-Jährigen stammen aus dem Rhein-Lahn-Kreis sowie den Kreisen Mayen-Koblenz und Vulkaneifel sowie der Stadt Koblenz.

Bei der Durchsuchung der Privaträume dreier dieser Beschuldigten seien am Donnerstag elf Schusswaffen, Kartuschen, Patronen, alte Zünder und Teile von gefundenen Sprengkörpern sichergestellt worden. Eine Durchsuchung der Dienststelle des Kampfmittelräumdienstes in Koblenz habe die Ermittler auf die Spur von noch vier anderen Mitarbeitern im Alter von 32 bis 52 Jahren gebracht. In ihren Spinden wurde Munition verschiedener Kaliber und eine verrostete Schusswaffe entdeckt. Die Beschuldigen stammen aus den Kreisen Mayen-Koblenz sowie den Städten Koblenz und Neuwied. Der Kampfmittelräumdienst hat zwei Räumgruppen in Koblenz und Worms mit insgesamt 15 Mitarbeitern.