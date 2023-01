Amseln, Meisen und Co. : Darum kann man schon im Winter Vögel singen hören

Bonn Bei dem aktuell nassen Wetter bleiben viele Menschen lieber im Trockenen. Umso mehr verwundert, dass die Vögel draußen schon sehr aktiv sind: Es zwitschert und singt überall. Ein Zeichen für einen verfrühtes Ende des Winters?

Kohlmeisen und Amseln als erstes rund um Bonn zu hören

Indirekt wird das Vogelgezwitscher vom Sonnenlicht ausgelöst: „Das Licht trifft aufs Auge der Vögel und löst eine Reaktion aus, bei der bestimmte Hormone ausgestoßen werden“, so Stiels. Diese Hormone bringen die Vögel zum Singen. Der Beginn des Vogelgezwitschers ist also auch von der Tageslänge abhängig und davon, wie viele Sonnenstunden der Tag hat: „In Schlechtwetterphasen kann es deswegen auch ganz schnell wieder ruhig werden“, sagt der Experte.

Nabu: Vögel singen fast nur zur Brutzeit.

„Der Januar befindet sich im Hinblick auf die Temperatur auf einem beständigen Höhenflug“, schrieb der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach der ersten Januarwoche. Seit Wochen sei es wechselhaft, teilte er jüngst mit. „Es fühlt sich eher nach windigem Herbstwetter statt Winter an“, so der DWD. Das Vogelgezwitscher, was schon jetzt im Januar zu hören ist, ist nicht vollständig wetterbedingt. Hat der Klimawandel dennoch Auswirkungen auf die heimischen Vogelarten?

Vögel im Winterquartier profitieren von lockeren Böden

Laut Derk Ehlert, Wildtierexperte der Berliner Umwelt-Senatsverwaltung, haben die milderen Temperaturen im Winter zunächst einen Vorteil für die Tiere : Vögel, aus Nord- und Osteuropa, die ihr Winterquartier in Deutschland suchen, profitieren laut Experten von lockeren Böden und finden dadurch mehr Nahrung. „Wir merken das direkt an den Futterplätzen. Die werden gar nicht besucht, weil die Vögel genügend Futter haben“, so Ehlert.

Auch Stiels erkennt Auswirkungen des Klimawandels: „Wir beobachten bei einigen Vogelarten Veränderungen im Jahreszyklus. Einige Arten, die den Winter hier bei uns verbringen, brüten schon früher“. Je nach Region betreffe das unterschiedliche Arten, meist allerdings Standvögel, die den Winter sowieso in heimischen Gefilden verbringen, so der Experte.

Auch das Verhalten von Zugvögeln verändere sich: Kurzstreckenzieher, die im Winter normalerweise ans Mittelmeer ziehen, bleiben mitunter sogar in der Region. So könne man zum Beispiel derzeit die Münzgrasmücke in der Bonner Innenstadt hören und beobachten, die den Winter normalerweise lieber in mediterranem Klima verbringt.