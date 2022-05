Frische Brötchen in Bonn und Region : Wann haben die Bäckereien an Pfingsten geöffnet?

Wo gibt es in Bonn und der Region an Pfingsten frische Brötchen? Foto: dpa/Peter Kneffel

Bonn Sie möchten am Pfingstwochenende frische Brötchen, Brezeln und ein leckeres Croissant zum Frühstück? Kein Problem! Wir erklären, wann Bäckereien in Bonn und der Region an Pfingsten geöffnet haben.



Das Pfingstwochenende steht Anfang Juni vor der Tür, da darf ein ausgiebiges Frühstück mit frischen Brötchen und Croissants nicht fehlen. Doch haben Bäckereien an Pfingsten überhaupt geöffnet? Hier finden Sie eine Übersicht über die Öffnungszeiten der Bäckereien in Bonn und der Region an Pfingsten.

Frische Brötchen: Wann haben Bäckereien in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis an Pfingsten geöffnet?

Welche Bäcker in Bonn und der Region haben an Pfingsten geöffnet? Auskunft gibt das Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten in Nordrhein-Westfalen. Auch für Feiertage wie Pfingsten ist dort geregelt, ob Bäckereien öffnen dürfen. Hier die Öffnungszeiten im Überblick:

Geschäfte, deren Kernsortiment aus Waren wie Pflanzen, Zeitschriften oder Backwaren besteht, dürfen an Sonn- und Feiertagen für maximal fünf Stunden öffnen - also auch Pfingstsonntag. Die Entscheidung, in welchem Zeitraum sie am Pfingstsonntag öffnen oder ob überhaupt, ist allerdings jeder Bäckerei selbst überlassen - daher lohnt es sich, sich vorab bei der Lieblingsbäckerei nach den Öffnungszeiten am Pfingstsonntag zu erkundigen. 6. Juni, Pfingstmontag: Bei den gesetzlich erlaubten Öffnungszeiten an Feiertagen gibt es Ausnahmen an drei Tagen: Sie gelten nicht an Pfingstmontag ebenso wie am Ostermontag und dem 2. Weihnachtstag. Die Bäckereien in Bonn und der Region bleiben am Pfingstmontag also geschlossen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Der General-Anzeiger arbeitet dazu mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Wie die repräsentativen Umfragen funktionieren und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

(ga)