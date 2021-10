DLR in Bonn : Musikclip stimmt auf bevorstehenden Raumflug von Astronaut Maurer ein

Bonn Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Bonn hat einen Musikclip veröffentlicht. Damit stimmt es auf den Raumflug von Matthias Maurer in zwei Wochen ein.

Gut zwei Wochen vor dem Start von Astronaut Matthias Maurer ins All hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ein Video zur Einstimmung auf die Mission veröffentlicht. Der Clip zeigt die harte Vorbereitung des 51 Jahre alten Saarländers auf den halbjährigen Aufenthalt auf der Internationalen Raumstation ISS. „Ton aufdrehen & zurücklehnen“, kommentierte das DLR bei Twitter. Maurer soll am 30. Oktober von den USA aus zum Außenposten der Menschheit in 400 Kilometern Höhe fliegen. Er wäre der zwölfte Deutsche im All.