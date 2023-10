Draconiden über der Erde In den kommenden Nächten wird ein Sternschnuppenstrom erwartet

Wie alle Phänomene am Nachthimmel können auch die Draconiden am besten dort beobachtet werden, wo möglichst wenig künstliches Licht den Sternschnuppen Konkurrenz macht. Auch das Licht des Mondes, der Ende der Woche als abnehmender Halbmond am Himmel steht, kann die Sichtbarkeit der Draconiden negativ beeinflussen. Das Wetter hingegen spielt Hobbyastronomen zumindest zu Beginn des Schauspiels in die Karten: Freitag bis Sonntag soll der Himmel nach Angaben von WetterOnline wolkenfrei sein. Zum Maximum am Montag können teilweise Wolken auftreten, die die Sicht auf die Sternschnuppen beeinträchtigen.