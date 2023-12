An Weihnachtsmann, Christkind und Nikolaus Kinder schicken knapp 610.000 Briefe an Weihnachtspostfilialen

Hunderttausende Kinder haben in diesem Jahr wieder Briefe mit Wünschen an den Weihnachtsmann, das Christkind oder den Nikolaus geschickt. In den sieben deutschen Weihnachtspostfilialen gingen rund 609.500 Briefe ein, wie die Deutsche Post am Donnerstag in Bonn mitteilte. Das waren etwa 24.000 weniger als im Jahr zuvor. Meistgenannte Wünsche waren den Angaben zufolge Frieden, das Ende von Umweltzerstörung und Kinderarmut sowie Gesundheit für die eigene Familie.