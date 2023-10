Erdschatten streift Vollmond Partielle Mondfinsternis über Bonn zu sehen

Am Samstag, 28. Oktober, wird über Bonn und der Region eine partielle Mondfinsternis zu sehen sein. Dabei tritt der Vollmond gegen 21.35 Uhr in den Kernschatten der Erde ein. Seinen Höhepunkt erreicht das Himmelsspektakel nach Angaben der Volkssternwarte Bonn um 22.14 Uhr, wenn knapp 13 Prozent des Mondes in der Dunkelheit des Erdschattens verschwinden. Etwa vierzig Minuten später tritt der Mond wieder aus dem Kernschatten der Erde aus. Den Halbschatten der Erde verlässt er um 00.28 Uhr (29. Oktober).