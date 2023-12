Nachbarschaftsstreits in Bonn und der Region Von Schüssen auf Hühnern, Bienenlärm und abgeflexten Balkongeländern

Es liegt manchmal nur ein schmaler Grat zwischen Freund und Feind – vor allem, wenn es um die eigenen Nachbarn, deren Wünsche und Befindlichkeiten geht. Vielerorts entfalten sich immer wieder kleinere und größere Fälle von Zwist unter Anwohnern. So ist in Niederholtdorf ein offenbar auf Antrag eines Nachbarn aufgestellter Metallzaun, der den Durchgang zum Spielplatz versperrt, derzeit Grund für eine Bürgerdebatte. Auch der Streit um einen Basketball-Korb und Kinderlärm in Meckenheim-Altendorf sorgte in diesem Jahr für Aufsehen – und ging sogar so weit, dass der damalige Ortsvorsteher sein Amt niederlegte. Doch diese zwei Beispiele von Anwohnerstreitigkeiten sind nur die jüngsten in einer Reihe skurriler Geschichten aus Bonn und der Region.