Unwetter am Donnerstagabend Stromausfall und Schäden in der Region nach Gewitter

Bonn · Nach starken Gewitterböen in der Eifel wurden in mehreren Gemeinden Dächer abgedeckt. Zahlreiche Bäume stürzten um. Im Rhein-Sieg-Kreis kam es in mehreren Ortschaften zu Stromausfällen.

22.09.2023, 06:24 Uhr

In der Eifel und im Rhein-Sieg-Kreis gab es Sturmschäden. Im rheinland-pfälzischen Nusbaum deckte eine starke Windhose mehrere Dächer ab. Foto: dpa/Harald Tittel





Von Dierk Himstedt