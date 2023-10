Draconiden über der Erde Viele Sternschnuppen in den kommenden Nächten erwartet

Das Wetter hingegen spielt Hobbyastronomen zumindest zu Beginn des Schauspiels in die Karten: Am Freitag ist der Himmel über Bonn nach Angaben von WetterOnline klar. Von Samstag bis zum Maximum am Montag können teilweise Wolken auftreten, welche die Sicht auf die Sternschnuppen beeinträchtigen. Es bleibt jedoch in allen Nächten trocken.