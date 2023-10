Orioniden über der Erde Sternschnuppenschauer am Wochenende erwartet

Um eine der Sternschnuppen zu sehen, braucht es trotzdem ein wenig Glück. Denn in der Nacht auf Samstag erschweren dichte Wolken vielerorts den Blick in die Sterne. Sollte die Wolkendecke doch aufklaren, könnte sich in der feuchten Luft schnell Nebel bilden, der die Sicht wiederum erschwert. Nach Angaben von Wetteronline sind die Chancen in der Nacht auf Sonntag dagegen besser. Hier erreicht der Sternschnuppenschwarm seinen Höhepunkt und das Wetter ermöglicht Beobachtern eine klare Sicht.