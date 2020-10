Fit durch den Herbst : Diese kostenfreien Sportangebote gibt es in Bonn und der Region

Bonn Kostenfreie Sportangebote sind rar gesät. Doch das muss nicht heißen, dass es sie nicht gibt. Wir haben die besten Gratis-Angebote in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis für Herbst und Winter aufgelistet. Ein Überblick.

Mitternachtssport

Der Mitternachtssport ist ein Projekt des Stadtsportbundes in Zusammenarbeit mit der Stadt Bonn und Sportvereinen. Die Aktion richtet sich an Jugendliche von 16 bis 27 Jahren, die zu später Stunde verschiedene Sportarten ausüben können.

Sahaja Yoga Meditation

Lauftreff Ennert Bonn

Der Laufverein aus Beuel am Ennert bietet ganzjährig jeden Samstag einen offenen Lauftreff für ambitionierte und gesundheitlich orientierte Läufer an. Achtung: Zurzeit ist die Teilnahme aufgrund der Corona-Pandemie nur Mitgliedern vorbehalten.

Lauftreff Venusberg

Fitness Park Bonn

Der Fitnessparcours an der Pascalstraße bietet auf sechs Stationen Möglichkeiten zur Koordination, Ausdauer sowie Kraft an. Der Nutzer kann seine Belastungsstufe von leicht bis schwierig wählen.

„Trimm-dich-fit“ in der Rheinaue

Klimmzüge, Hangeln sowie Knie- und Beinheber: Das bietet der Fitnessparcours in der Rheinaue. Es ist inzwischen der größte Calisthenics-Park in Bonn.

Das heißt, es werden Eigengewichtübungen eingebaut. Hinweistafeln zeigen den Nutzern drei Schwierigkeitsgrade. Die Trimm-dich-Geräte in der Rheinaue befinden sich am Weg, der neben der Autobahnbrücke abzweigt und zur Fußgängerbrücke über die Ludwig-Erhard-Allee führt.

Outdoor Fitness Studio Buschdorf

Region

Outdoor Fitness Park am Butterberg in Sankt Augustin

Outdoor Fitness Park in Hennef

Lauftreff und Nordic-Walking Troisdorf-Spich

Lauftreff und Walken im Siebengebirge

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung an Angeboten in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt ein Angebot in der Auflistung? Schicken sie uns eine E-Mail an online@ga.de. Aufgrund der Corona-Situation kann es immer wieder zu kurzfristigen Änderungen der Angebote kommen.