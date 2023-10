Südlich von Rotterdam Zweiter Toter nach Bootsunglück in den Niederlanden geborgen

Ein zweites Todesopfer ist nach einem Bootsunfall in den Niederlanden geborgen worden. Wie die Rettungskräfte in Dinteloord im Süden von Rotterdam mitteilten, wird eine weitere Person noch vermisst. Nach Angaben der Polizei ist es unwahrscheinlich, dass sie noch am Leben ist. Ein 40-jähriger Deutscher konnte unverletzt gerettet werden.