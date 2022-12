Ehemaliger Tennis-Star : Boris Becker aus britischer Haft entlassen

London Nach mehr als sieben Monaten Haft in England hat Tennis-Legende Boris Becker seine Wahlheimat verlassen. In Deutschland wird er nach Angaben seines Anwalts ein freier Mann sein.

Der ehemalige Tennis-Star Boris Becker ist aus dem Gefängnis in Großbritannien entlassen worden und nach Deutschland ausgereist. Das bestätigte Beckers Anwalt, Christian-Oliver Moser, der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Der 55-jährige gebürtige Leimener hat demnach seine Haftstrafe verbüßt und ist ein freier Mann.

„Unser Mandant Boris Becker wurde aus der Haft in England entlassen und ist heute nach Deutschland ausgereist. Damit hat er seine Strafe verbüßt und ist in Deutschland keinerlei strafrechtlichen Restriktionen unterworfen“, hieß es in einer Mitteilung des Anwalts.