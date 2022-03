Ex-Tennis-Star : Boris Becker in London vor Gericht

London Mit seinem ersten Wimbledon-Sieg erlebte Boris Becker als 17-Jähriger in London seinen größten Erfolg. Nun könnte die britische Hauptstadt zum Ort seiner größten Niederlage werden.

Der ehemalige Tennis-Star Boris Becker ist am Montag zum Auftakt eines Strafprozesses gegen ihn in London eingetroffen.

Ein Promi-Bonus blieb Becker verwehrt: Wie alle anderen Besucher, Zeugen und Journalisten musste er sich am Morgen am Eingang des Gerichts in eine lange Schlange einreihen und einer aufwendigen Sicherheitskontrolle unterziehen. Gerichtsmitarbeiter pflückten den Inhalt seines grauen Trolleys auseinander, ließen ihn aus einer mitgebrachten Flasche trinken und tasteten seinen Körper auf verdächtige Gegenstände ab. Becker ließ die minutenlange Prozedur im dunkelblauen Anzug, schwarzen Sneakers und wie in England üblich ohne Maske über sich ergehen. Begleitet wurde er von seiner Partnerin, die letzten Meter zum Gericht legte das Paar händchenhaltend zurück.