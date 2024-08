Verwüstungen auf Insel Mutmaßlicher Tornado zieht über Strand auf Borkum

Fischer Rolf Groenewold aus Greetsiel war am Vormittag 500 Meter westlich vor Borkum mit seinem Kutter auf See. „Plötzlich rief mein Sohn „Schau mal, ein Tornado““ berichtet Groenewold der dpa. „Da war ein Rüssel aus den Wolken, der immer größer wurde und man konnte sehen, wie er Wasser aufwirbelt.“ Über eine halbe Stunde hinweg hätten sich noch zwei weitere Tornados gebildet. „Das habe ich so auf See noch nicht erlebt“, sagt der Fischer aus Greetsiel.