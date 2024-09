Motiv noch unklar Brände Essen: Verdächtiger soll in U-Haft

Die Brände in zwei Mehrfamilienhäusern waren am Samstagnachmittag in den Stadtteilen Altenessen und Stoppenberg ausgebrochen. Die Treppenhäuser waren schon kurz danach nicht mehr passierbar, sodass die Bewohner eingeschlossen waren. Nachbarn stellten Bauleitern an die Wand, die aber nicht hoch genug waren. „Das hat aber dazu geführt, dass, als wir ankamen, schon Leute an den Fenstern hingen, Kinder rausgehalten haben“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Lage sei „dramatisch“ gewesen. Alle Bewohner wurden dann von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht.