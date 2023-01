Brände : Brand in Reutlingen: Tatverdächtige nicht vernehmungsfähig

Reutlingen Drei Menschen starben, eine Frau wurde schwer verletzt - auf sie konzentrieren sich jetzt die Ermittlungen zum Brand in einer Reutlinger Pflegeeinrichtung für psychisch Kranke.

Nach dem Brand in einem Reutlinger Pflegeheim mit drei Toten steht weiterhin eine Mitbewohnerin im Fokus der Ermittlungen. Allerdings verzögert sich die Vernehmung der tatverdächtigen und schwer verletzten Frau. „Das wird sicher noch einige Tage dauern“, sagte ein Sprecher der Polizei in Reutlingen (Baden-Württemberg) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. „Die Frau ist aufgrund ihres Gesundheitszustandes nicht vernehmungsfähig.“ Sie wird derzeit in einer Spezialklinik behandelt.