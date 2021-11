Interview mit dem Kölner Zoodirektor Theo Pagel : „Brand war kein spezielles Zoo-Problem“

Kölns Zoodirektor Theo Pagel mit einem Okapi. Foto: RPO/Zoo Köln

Interview Köln Der Kölner Zoodirektor Theo Pagel war zwei Jahre Weltzoopräsident. Was hat er aus dieser Zeit an Erkenntnissen über die Situation der Zoos mitgenommen? Im GA-Interview redet Pagel auch über die Lehren aus der Katastrophe in Krefeld und die Lage der Tierparks weltweit.