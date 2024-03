Brände Brandstiftung in Solingen: Im Haus lebten auch Migranten

Bewohner waren in der Nacht zu Dienstag in Todesangst aus dem etwa 100 Jahre alten brennenden Altbau auf die Straße gesprungen. Die vierköpfige Familie hatte im Dachgeschoss gewohnt, sie starb in den Flammen. Zur Erinnerung an die Opfer und als Zeichen der Solidarität soll es am späten Nachmittag (17.00 Uhr) eine Trauerkundgebung vor dem Brandhaus im Solinger Stadtteil Höhscheid geben. Die Amadeu Antonio Stiftung, die Initiativen gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus unterstützt, hatte dazu kurzfristig aufgerufen.