Fall aus Bremen Kinder stoppen Dieb - Mann gibt Beute zurück

Kinder im Alter zwischen 13 und 14 Jahren haben in Bremen einen Dieb dazu gebracht, seine Beute zurückzugeben. Am Montagnachmittag soll der 19 Jahre alte Verdächtige im Stadtteil Horn-Lehe einer 79-Jährigen die Tasche aus dem Fahrradkorb gestohlen haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.