Wegen Corona-Lockdowns : Briten müssen fast 50 Millionen Liter Bier vernichten

Ein Mann geht an einem geschlossenen Pub in London vorbei. Foto: Han Yan/XinHua/dpa

London Als „herzzerreißend“ bezeichnet die britische Bier- und Pub-Vereinigung die Konsequenzen der Pandemie für ihre Branche. Die Menge an Bier, die im Vereinigten Königreich entsorgt werden soll, entspricht fast einer halben Millionen Badewannen voll.

In Großbritannien müssen wegen der Corona-Lockdowns insgesamt fast 50 Millionen Liter Bier vernichtet werden. Das geht aus einer Berechnung der British Beer and Pub Association hervor, über die der Sender BBC am Freitag berichtete.