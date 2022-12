Schneemassen : Britische Navy muss Postamt in Antarktis freischaufeln

Britische Navy muss Postamt in Antarktis freischaufeln

Kaum noch zu sehen, da eingeschlossen von Schnee: Mitglieder der Schiffsbesatzung der HMS Protector und des UKAHT-Teams schaufeln ein Gebäude in Port Lockroy frei. Foto: Lphot Unaisi Luke/PA Media/dpa

Port Lockroy Schaufeln raus: Die britische Marine musste dem entlegensten Postamt der Welt. Es war über und über eingeschneit.

Weil verschiedene Gebäude unter einer mehrere Meter hohen Schneedecke begraben waren, musste die britische Marine der Belegschaft am entlegensten Postamt der Welt in der Antarktis zu Hilfe kommen. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA in der Nacht zu Sonntag.