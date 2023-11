Plan für neue Gesetze Britische Regierung will künftige Generationen rauchfrei machen

Mit strikten Anti-Tabak-Gesetzen will die britische Regierung künftige Generationen „rauchfrei“ machen. Die Pläne sollen sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche, die dieses Jahr 14 werden, nie in ihrem Leben legal Zigaretten erwerben dürfen. Demnach soll die Altersgrenze für den Kauf von Tabak von derzeit 18 Jahren jährlich um ein Jahr steigen. In der traditionellen Parlamentseröffnung in London kündigte König Charles III. im Namen von Premierminister Rishi Sunak an, die Regierung werde „Gesetzgebung einführen, um eine rauchfreie Generation zu schaffen“. Vorbild sind ähnliche Regeln in Neuseeland.