Vermisstenfall Britischer TV-Moderator tot auf Insel Symi entdeckt

In Großbritannien war Mosley als TV-Arzt und Autor bekannt. Der 67-Jährige trat in mehreren Sendungen auf und moderierte zum Beispiel den BBC-Podcast „Just One Thing“, in dem er Tipps gab, wie Menschen gesünder und besser leben können. Er warb fürs Intervallfasten und für die sogenannte 5:2-Diät. Er schrieb eine Kolumne für die Zeitung „Daily Mail“ und veröffentlichte Bücher wie „The New Fast Diet: Besser Fasten“ und „Die 8-Wochen-Blutzucker-Diät“.