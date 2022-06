Laudatio von Wettermann Sven-Plöger : Bröckemännche-Preis für Landrätin Cornelia Weigand

Bonn Eindringliche Worte zur Flutkatastrophe an der Ahr: Beim Sommerempfang des Bonner Medien-Clubs rückte die Preisträgerin den vom Menschen gemachten Klimawandel ins Bewusstsein. Auch die Videobotschaft von Meteorologe Sven Plöger mahnte zum Umdenken.

Klare Analyse und deutliche Worte, gepaart mit Empathie: Das zeichnet nach den Worten von Laudator Sven Plöger die Landrätin des Kreises Ahrweiler, Cornelia Weigand, aus. „Im Moment der Katastrophe haben Sie immer den richtigen Ton getroffen und zugleich sehr faktenbasiert agiert“, sagte der Meteorologe über die Politikerin, die zum Zeitpunkt der Flutkatastrophe noch Bürgermeisterin von Altenahr war. Der Bonner Medien-Club (BMC) zeichnete Weigand am Montagabend mit dem Bröckemännche-Preis für Menschen aus, die „wider den Stachel löcken“. Zum Sommerempfang am Funkhaus der Deutschen Welle kamen rund 200 Gäste.

Weigand erinnert an die Katastrophe

Die Landrätin erinnerte an die Nacht zum 15. Juli 2021, als die Ahr zu einem „brutalen Ungeheuer“ geworden sei. „Aufgetürmt auf unvorstellbare Höhen von über zehn Metern hat sie alles, alles unterspült, überrollt, zerstört. 134 von uns hat sie in den Tod gerissen – ein gewalttätiger, qualvoller Tod. Und zwei Menschen werden noch immer vermisst“, sagte Weigand. Die Ahr habe nicht nur Menschen schwer erschüttert und traumatisiert, sondern ihnen auch das Zuhause genommen.

Dass das Bröckemännche Widerstandsgeist belohnt, kommt ihr in den Sinn, wenn Prozesse so viel länger dauern als erhofft oder immer noch um den Entschädigungswert von nicht wieder bebaubaren Grundstücken gerungen werde. Es fehle weiterhin Planungssicherheit. Der Anspruch „ganz unbürokratisch zu helfen“, erweise sich „als zutiefst bürokratisch, umständlich und langwierig“. Der Preis sei deshalb für sie Ansporn, so Weigand, Dinge klar anzusprechen und Notwendiges einzufordern.

„Selten haben wir so viele zustimmende Rückmeldungen bekommen“

BMC-Vorsitzender Andreas Archut freute sich, nach der Pandemiepause wieder Gäste bei der Deutschen Welle begrüßen und ihnen Wein von der Ahr servieren zu können. „Selten haben wir so viele zustimmende Rückmeldungen auf die Preisentscheidung bekommen wie in diesem Jahr“, so Archut. Das liege an der Preisträgerin, die in der Krise über sich hinaus gewachsen sei. Früher als andere habe sie die Tragweite des Unwetters erkannt und darauf gedrängt, den Katastrophenfall auszulösen. Archut blickte auch in die Zukunft: Unter Weigands Ägide könne die Ahr Modellregion für den Umgang mit gleichartigen Gewässern werden. Die Welt sei ohnehin voll von Gelegenheiten, Bröckemännche-Qualitäten zu beweisen. Der nächste Preis kommt bestimmt.