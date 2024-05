Verdacht auf Holz-Fremdkörper Bäckerei ruft Brötchen von Edeka und Netto zurück

Die „Gut&Günstig“-Brötchen werden überwiegend bei Edeka und Marktkauf in einigen Bundesländern verkauft – darunter auch in Teilen von Nordrhein-Westfalen sowie in Rheinland-Pfalz. Die Kornmühle-Brötchen werden bundesweit bei Netto Marken-Discount vertrieben. Die Ware sei aus dem Verkauf genommen worden. Verbraucher, die die betroffenen Produkte gekauft hätten, könnten diese gegen Erstattung des Kaufpreises in den Einkaufsmärkten zurückgeben, hieß es. Das sei auch ohne Vorlage des Kassenbons möglich.