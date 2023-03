Leute : Bruce Darnell arbeitet an später Schauspielkarriere

Berlin/Schwerin Er ist auf den Geschmack gekommen: Model-Coach Bruce Darnell wünscht sich mehr TV-Rollen.

Bruce Darnell - einst als Model-Trainer bekannt geworden („Die Handtasche muss lebendig sein“) - will häufiger als Schauspieler in Erscheinung treten. „Tatsächlich könnte ich mir gut vorstellen, in nächster Zeit öfter für TV-Filme vor der Kamera zu stehen“, sagte der 65-Jährige, der in der neuen ZDF-Vorabendserie „Hotel Mondial“ einen Gastauftritt hat, der Deutschen Presse-Agentur. Schauplatz der Serie ist ein fiktives Hotel in Schwerin.