Brauchtum Brummschädel und Prellungen bei Stierhatz in Pamplona

Schon in den Tagen zuvor hatte es Demonstrationen gegeben, bei denen Teilnehmer Plakate mit Aufschriften wie „Folter ist weder Kunst noch Kultur“ und „Tierquälerei ist eine nationale Schande“ trugen. „Wir wissen, dass es in der Gesellschaft eine Mehrheit gibt, die diese Tierquälerei nicht nur in Pamplona, sondern in ganz Spanien ablehnt und kein Interesse daran hat, sie aufrechtzuerhalten - schon gar nicht mit unseren Steuern“, sagte die AnimaNaturalis-Vorsitzende Aida Gascón.