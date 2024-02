Glosse zur Bürokratie in Deutschland Die Faxen dicke

Deutschland ist für seine Bürokratie bekannt – und nicht wirklich beliebt. In einer Bürokratie ist laut Bundeszentrale für politische Bildung „alles genau geregelt und streng geordnet, jeder hat seine klar umschriebene Aufgabe“. Doch zugleich ist ein bürokratischer Verwaltungskörper „oft starr und unbeweglich“. Wer kennt es nicht: Anträge, die einen in den Wahnsinn treiben – bei der Steuererklärung, dem Führerscheinantrag oder im beruflichen Alltag. „Unsere Unternehmen leiden an einem Bürokratie-Burnout“, diagnostizierte Justizminister Marco Buschmann und legte im Januar den Referentenentwurf eines vierten Bürokratie-Entlastungsgesetzes vor.