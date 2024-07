„Klinsmann und Podolski schuld am Rechtsruck“? Bundeszentrale für politische Bildung löscht umstrittenes Video

In dem Clip fragte eine Sprecherin: „Sind Poldi, Klinsi und Co. schuld am Rechtsruck in Deutschland?“ Die Antwort gab sie kurz darauf: „Steile These, aber da könnte schon was dran sein.“ Der Beitrag beschrieb anschließend, wie die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland - bei der Jürgen Klinsmann (Klinsi) Bundestrainer war und Lukas Podolski (Poldi) Nationalspieler - viele Menschen in Schwarz-Rot-Gold hatte feiern lassen. „Party-Patriotismus“ sei das genannt worden.