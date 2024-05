Fragen und Antworten: Bunter Himmel in Bonn und der Region: Alle Infos zu Polarlichtern

So etwas habe er noch nie erlebt, berichtet Uli Klein, emeritierter Professor der Radioastronomie an der Universität Bonn. In der Nacht zu Freitag sowie in der Nacht zu Samstag wollte er Astrofotografien am dunklen Nachthimmel fertigen. „In der ersten Nacht gelang das hervorragend. Aber in der zweiten Nacht dachte ich, meine Kameras hätten einen Defekt: Es war zwar dunkel, aber meine Belichtungen waren alle taghell“, erinnert sich der Professor. Schuld waren die Polarlichter. Obwohl seine Kameras weit weg von Norden ausgerichtet waren, seien seine Bilder alle überbelichtet gewesen. Dass die Nordlichter in unseren Breitengraden in einer solchen Intensität auftreten, hatte er noch nicht erlebt. „2003 konnte man das Phänomen zum letzten Mal mit bloßem Auge in Bonn und der Region beobachten. Aber diesmal war es derart stark, das war fast surreal“, sagt Klein. Doch woran lag das? Fragen und Antworten zu Polarlichtern.